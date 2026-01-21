金の延べ棒とコイン（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】連休明け20日のニューヨーク金先物相場は取引の中心となる2月渡しが時間外取引で一時、初めて1オンス＝4800ドル台を超えた。この日は前週末比170.40ドル高の4765.80で通常取引を終え、中心限月の終値として最高値を更新した。デンマーク自治領グリーンランドを巡るトランプ米政権と欧州との関係悪化を懸念し、投資家がリスク回避の姿勢を強め、安全資産とされる金に