安倍晋三元首相銃撃事件の判決で、奈良地裁は「多数の聴衆がいる現場で銃を発射した悪質性は他の事件と比べても著しく重い」と非難。求刑通り無期懲役を言い渡した量刑理由で「被告の生い立ちは犯行に影響していない」と指摘した。