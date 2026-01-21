静岡県警が、学歴詐称疑惑を抱える伊東市の田久保真紀前市長（55）に任意聴取を要請したことが21日、関係者への取材で分かった。田久保氏は、地方自治法違反や偽造有印私文書行使などの疑いで刑事告発されている。