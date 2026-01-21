歌手天童よしみ（71）が21日、東京・江東区の深川不動堂で、今日21日先行配信、28日発売の新曲「旅路」ヒット祈願を行った。95年発売「旅まくら」以来約30年ぶり。25年11月、東京国際フォーラムで、昭和100年にちなみ「昭和100年記念・100曲コンサート」を開催。約6時間におよぶステージを「生まれて初めての体験だった」とした。「途中でぶっ倒れるんじゃないかって。みんなに心配されていた」。だが実際には「54曲目で声にツヤが