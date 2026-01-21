「密室大脱出〜特別捜査チーム」(衛星劇場) 中国きっての"国宝級イケメン"として、2018年の時代劇「瓔珞(エイラク)〜紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃〜」でのブレイク以降、ヒット作に出演し続けているシュー・カイ(許凱)。2025年9月に中国で最終回を迎えたばかりの恋愛スペクタクル時代劇「子夜帰(しやき)」も2月に日本初放送が控えるなど、30歳を迎え大人の色気と精悍さが増した今、中国エンタメ界に欠かせないトップ俳優に上り詰