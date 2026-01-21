中日・岡林勇希外野手が２１日、三重・津市内で自主トレを公開した。名古屋市中川区にある「ＣＡＦＥＧ．Ａ．」がキッチンカーを出店。報道陣にカレーライスやローストポークライスが振る舞われた。同店はランプステーキ、ハンバーグなどが有名な人気カフェ。午前から気温が５度以下と冷え込んだだけに、取材陣にはサプライズのプレゼントとなった。