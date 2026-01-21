カリスマモデル・冨永愛の長男で、モデルデビューした冨永章胤（あきつぐ）がハイブランドのランウェー姿を披露した。２１日までにインスタグラムを更新。「シーズン連続で歩けると思ってなかった！笑嬉（うれ）しい！パリも頑張るね！」と記し、ハッシュタグで「＃ｐｒａｄａ」とイタリアを代表する高級ブランドのファッションショーに出演したことをショットとともに伝えた。メイク中の姿も添えた。この投稿には「めっち