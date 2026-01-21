日本オリンピック委員会は２１日、ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）の「ＴＥＡＭＪＡＰＡＮ」の女性旗手として、スノーボード・ハーフパイプ女子の冨田せな（宇佐美ＳＣ）が務めることを発表した。２６歳の冨田は、１８年平昌五輪に初出場し、８位に入った。前回２２年北京五輪では、日本のハーフパイプ女子で初めての銅メダルを獲得。ミラノ大会では自身３度目の五輪代表入りを果たしていた。男子はスピードスケー