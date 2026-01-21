高松市役所 高松市は１月27日、東京・神谷町トラストタワーで企業誘致イベント「TKMT高松市企業ミートアップin Tokyo」を開催します。 大西秀人市長が自らトップセールスを行い、高松に進出した企業のトップとの座談会などを通じて、高松市の立地やビジネス環境などをアピールします。 座談会には、2023年に高松市に地域DXセンターを開設した日本アイ･ビー･エムデジタルサー