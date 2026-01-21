不在者投票事務説明会香川用水資料館高松市番町 2月8日投開票に決まった衆議院選挙に向け、入院中の人など投票所に行けない有権者のために不在者投票を行う施設に対し21日、説明会が開かれました。 病院や老人ホームなど約60の施設の担当者が参加しました。 特に今回は急な解散で時間がないこともあり、参加者は不在者投票の対象者や注意事項などについて入念に説明を受けていました。 （障害者支援施