俳優の野村将希が２１日、都内で「野村将希笑顔を届ける全国慰問の旅」の取材会を行った。昨年４月から野村自ら高齢者施設などで「直接会い、声を交わし、笑顔を届ける」ことを基軸とした継続型の慰問・交流活動を実施。飛猿役で出演したＴＢＳ系「水戸黄門」に由来し、茨城県をスタート地点に決め、同県の市町村を回った。４月からは全国を回る。野村は座ったままできる「野村体操」を考案。慰問の際に高齢者に向けやって