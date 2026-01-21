２０日、雪化粧した湖北省武漢市の黄鶴楼。（ドローンから、武漢＝新華社記者／肖芸九）【新華社北京1月21日】二十四節気の「大寒」に当たる20日、中国各地で雪が降った。２０日、上海市徐匯（じょかい）区で雪の中、犬の散歩をする市民。（上海＝新華社記者／王翔）２０日、雪化粧した江蘇省南京市の夫子廟風景区。（南京＝新華社記者／李博）２０日、浙江省杭州市の西渓湿地で雪の中、梅の花を撮影する人。（杭州＝新華社記者