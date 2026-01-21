来月の衆議院選挙に向けて、日本維新の会は「動かすぞ、維新が」と銘打った公約を発表しました。「一丁目一番地」とする社会保険料の引き下げなどを盛り込んでいます。日本維新の会藤田文武 共同代表「家計を支え、経済を動かしていく。政治を動かす。この停滞した政治をしっかりと動かしていく。そして日本、この日本列島を強く豊かに守り、秩序ある外国人政策もしっかりと動かしていく、その思いで取り組んでいきたい」日