俳優・ムロツヨシ(49)が21日、自身のインスタグラムを更新。女装を披露し、ファンから「可愛い」などのコメントが殺到した。「わたしの喜劇史」と題したハッシュタグで、さまざまな姿を披露しているムロ。この日はなんと女装で、ぱっつん前髪のボブヘアで、上目遣いにカメラを見つめる様子が印象的だった。ムロは「寒いですからカラダにはお気をつけくださいこんにちは」とコメント。ファンからは「あら、可愛い」「惚れ