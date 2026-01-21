安倍晋三・元首相（当時６７歳）が２０２２年に奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、無職山上徹也被告（４５）の２１日の判決公判。無期懲役を言い渡した奈良地裁の田中伸一裁判長は、「犯行の決断は、被告の意思決定で、強い非難が妥当だ」とし、動機について「被告の生い立ちが影響を及ぼしたとは言えない」と判断した。「被害者には何ら落ち度がない」とも述べた。最大の争点は量刑で、母親による教団への多額献金で