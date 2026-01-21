「ガンバレ☆プロレス」から次の発表がありました。【映像】ガンバレ☆プロレスHPでの発表「1月19日（月）に行われた高市早苗内閣総理大臣の記者会見にて、来る2月8日（日）に衆議院選挙の投開票が行われる事が発表されました。これに伴いまして、弊社が開催会場として予定しておりました1月31日（土）の東京・高島平区民館が、期日前投票会場設営準備の為、使用出来ない事となりました。弊社と致しましては、既にたくさんの皆様