自民党はきょう、来月行われる衆議院選挙の1次公認候補、あわせて284人を決定しました。高市総理「新たな政策もしっかりと訴えながら、みんなで戦ってまいりたいと思います。大変ご苦労いただきますけれども、私も先頭に立って戦ってまいります」高市総理はきょう、自民党の選挙対策本部の会合でこのように述べ、来月8日投開票の衆院選に向けて意気込みを語りました。会合では、小選挙区272人と比例代表12人のあわせて284人の1次公