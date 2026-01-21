去年の大みそかに、茨城県水戸市で、ネイリストの女性が殺害された事件で、警察は元交際相手の28歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。21日、殺人の疑いで逮捕されたのは、茨城県城里町に住む大内拓実容疑者（28）です。警察によりますと、大内容疑者は、去年12月31日の午後5時20分ごろから午後7時15分ごろまでの間に、水戸市に住む小松本遥さんの頭を鈍器でなぐったり、首を刃物で刺すなどして、小松本さんを殺害した疑いがもたれて