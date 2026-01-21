NHKは21日、都内の同局で定例社長会見を行い、稲葉延雄会長（75）が4日に放送開始となった大河ドラマ「豊臣兄弟！」についてコメントした。好きな番組は「紅白と大河と朝ドラ」と言い、「今年も本当に期待してます。皆さんにも期待してほしいと思います」。第65作目の大河ドラマとなる「豊臣兄弟！」は天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットをあて、兄弟の絆とその生涯を届ける物語。稲葉会長は昨年放送の「べらぼう