大雪が見込まれる22日から25日の列車運行の見通しが発表されました。県内では秋田新幹線を含め、多くの路線で運休や遅れ等などの影響が出る可能性があります。JR秋田支社が21日午後3時に発表した、列車運行計画と見通しは次の通りです。 〈22日の列車運行計画と見通し〉 奥羽線院内－新庄（山形）終日、運転取りやめ横手－院内始発から昼ごろまで、運転取りやめ北上線横手ʌ