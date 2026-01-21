私はムツキ、会社員です。父はすでに亡くなっており、母の強い希望を受けて同居しています。快く同居をOKしてくれた夫のシンジには感謝しかありません。母とはつかず離れずでほどよい距離感です。実家から徒歩5分の場所には妹（エミリ）一家も住んでおり、良好な関係を築いています。私が身軽ということもあり、週に一度は姪っ子たちの世話を手伝い、何かあるたびに、頼まれれば快く駆けつけてもいました。さてそんなある日、エミ