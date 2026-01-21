俳優の河内大和（47）が20日放送の日本テレビ「行列のできる法律相談所」2時間スペシャルに出演。大ブレークの“余波”について語った。インパクトの強い風貌で存在感を放ち、大ヒットドラマ「VIVANT」、映画「8番出口」などでブレークを遂げた河内。プライベートでは6〜7年前に結婚、6歳の子供がいることを明かした。続けて「出かける時は必ず帽子かぶるんですけど、息子がもう、ほんとに“パ〜ン”って帽子っちゃうんです