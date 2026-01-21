俳優の伊藤英明（50）が、17日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54※関西ローカル）にゲスト出演し、ダウンタウン・浜田雅功と大阪ロケを繰り広げた。【写真】伊藤英明、大阪でアウディを運転助手席に浜田雅功浜田に大阪について聞かれると、伊藤は「しょっちゅう来てて、妻が大阪の人間なんですよ。平野なんですけど」と明かし、なじみ深いという。伊藤自身もフィギュアが好きで「日本橋はしょっちゅう行きます」と語っ