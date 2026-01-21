ガソリンスタンドでの給油作業経済産業省が21日発表した19日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査より40銭安い154円70銭だった。調査がなかった2025年12月末を除き、10週連続で値下がりした。前週に続き21年6月以来4年7カ月ぶりの安値水準だった。世界的に原油供給が増えるとの見方から相場が下落し、店頭価格を押し下げた。都道府県別の店頭価格は下落が40道府県、横ばいが4県、上昇が3