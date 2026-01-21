立川競輪場のF1「HPCJC杯」は最終日、9Rでガールズ決勝が行われた。地元の梅川風子（34＝東京）が冷静な運びで3連勝V。これで昨年1月から一般開催19場所連続での完全Vとなった。3番手で打鐘。人気を分け合った仲沢春香の背後に取り付き、バックで一気にギアを上げて先頭。マークしていた吉村早耶香の追い上げを振り切った。梅川の取り口のうまさが目立った。仲沢は3着（同着）だった。梅川は「これが新年のはじめというこ