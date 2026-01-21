女優の榮倉奈々が、夫で俳優の賀来賢人との夫婦ショットを披露した。米国でも有名な「ＮＯＢＵ」レストランを営むシェフ・松久信幸氏のインスタグラムのストーリーズに登場。２人は料理が並んだテーブルについて笑顔を見せており、松久氏の投稿を榮倉も自身のアカウントで紹介した。榮倉は２００２年にモデルとして芸能界入り。０４年に女優デビュー。私生活では１６年８月に賀来と結婚し、１７年６月に第１子、２１年２月に