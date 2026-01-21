Ｂ２ベルテックス静岡は２１日、ＰＦティム・シュナイダー（２８）との契約を解除したと発表した。シュナイダーは、ドイツ代表歴のある２０５センチのビッグマンで、今季からチームに加入。リーグ戦全３０試合に出場し、１試合平均２５分５２秒プレー。平均１１・５得点、平均リバウンドは８・０本だった。チームは前半戦を終わって、６勝２４敗で西地区最下位に低迷している。