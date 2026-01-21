宇佐警察署 大分県宇佐市に住む60代の男性が架空料金請求詐欺「サポート詐欺」で16万円の被害にあったことがわかりました。 警察によりますと1月18日、男性が自宅でパソコンを操作していたところ突然画面が動かなくなり、画面に「このパソコンへのアクセスは、セキュリティ上の理由からブロックされています」という内容の警告とともに、サポートセンターの連絡先の電話番号として、「010」から始まる電