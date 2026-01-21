ロッテで今季プロ20年目を迎える角中勝也外野手（38）が、野球系YouTube「トクサンTV」に出演。独立リーグ出身初の首位打者に2度輝いた打撃が開花するきっかけを振り返った。四国アイランドリーグ・高知からトライアウトを経て、2006年ドラフト7巡目でロッテ入りしたが、3年間で1軍29試合9安打。4年目は13試合に出場するもシーズン無安打に終わった。プロの壁を痛感していた頃、金森栄治打撃コーチと出会う。極端な指導法