女優で歌手の小泉今日子（59）早見優（59）が21日、都内で「ROOTS66−NEW BEGINNING 60−supported by tabiwa」記者会見に出席した。2人や斉藤和義（59）渡辺美里（59）スガシカオ（59）トータス松本（59）ら、丙午（ひのえうま）だった1966年（昭41）に生まれ、還暦を迎えたアーティストたちが集結し、3月20日に東京ガーデンシアター、同22日に大阪城ホールで公演する。小泉と早見は1982年にデビュー。中森明菜（60）松本伊代（