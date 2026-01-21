日本コロムビアグループ傘下の各グループ会社は、独立系音楽ライセンス団体Merlin（マーリン）を通じて、生成AI音楽プラットフォーム「Udio」とのライセンス契約に参加する方針を決定したことを発表した。 今回の契約は、Udio社が2026年内に北米地域で提供開始を予定している、著作権者の正式な許諾を得た音楽のみを使用するクローズド型の生成AIサービスに関するものだ。 この契約は