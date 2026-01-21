サクラメント・キングス vs マイアミ・ヒート日付：2026年1月21日（水）開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）最終スコア：サクラメント・キングス 117 - 130 マイアミ・ヒート NBAのサクラメント・キングス対マイアミ・ヒートがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。 第1クォーターはマイアミ・ヒートがリードし25-32で終了する。第2ク