デンバー・ナゲッツ vs ロサンゼルス・レイカーズ日付：2026年1月21日（水）開催地：ボール・アリーナ（Denver）最終スコア：デンバー・ナゲッツ 107 - 115 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのデンバー・ナゲッツ対ロサンゼルス・レイカーズがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーターはデンバー・ナゲッツがリードし37-28