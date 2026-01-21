ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs トロント・ラプターズ日付：2026年1月21日（水）開催地：チェイス・センター（San Francisco）最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 127 - 145 トロント・ラプターズ NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対トロント・ラプターズがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。 第1クォータ&#