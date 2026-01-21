現地１月20日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第７節で、名将ペップ・グアルディオラ監督が率いる４位のマンチェスター・シティが、32位のボデ／グリムトと敵地ノルウェーで対戦。−９度の極寒のなか、１−３で手痛い黒星を喫した。３日前には宿敵マンチェスター・ユナイテッドに０−２で完敗し、いまひとつ調子が上がらないシティは、22分、24分、58分に失点。３点ビハインドを負う苦しい展開となったなか、