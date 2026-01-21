【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『JAPAN JAM 2026』の第1弾出演アーティストと出演日が発表。併せてチケット第1次抽選先行がスタートした。 ■4つのステージに音楽シーンの今が集結 『JAPAN JAM』は『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』『COUNTDOWN JAPAN』を手掛けるロッキング・オン・ジャパンがGWに開催する音楽フェス。2025年開催時は4日間で合計15万人以上を動員した。 『JAPAN JAM 2026』は、20