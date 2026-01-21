このところマクドナルドは数々のコラボを展開し、そのたびに商品が人気化・レア化。結果として転売が横行し、社会問題として話題になるケースも少なくありません。そんな中、登場したのは、ゲーム「ドラゴンクエスト」とのコラボグッズ「スライム in スライム」。人気キャラクター「スライム」のグッズ、さらに限定品かつ抽選販売という条件付きです。その抽選に、今回ありがたいことに当選しました。せっかくなので、さっそく