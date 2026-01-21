大阪・関西万博の来場者の足として大阪メトロが導入した電気自動車（ＥＶ）バス１５０台が、行き場を失っている。閉幕後に路線バスなどに転用する予定だったが、安全性に疑義が生じ、運行のめどが立たない状態になっている。大阪市城東区森之宮の大阪メトロの駐車場に、万博カラーの赤、白、青をあしらったバスなど約１００台が整列して止まっている。大阪メトロによると、いずれも北九州市のＥＶモーターズ・ジャパン（ＥＶＭ