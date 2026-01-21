阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が21日、大阪市内で行われた「甲子園歴史館運営会議」に初めて参加し、今月中にも来場者200万人を突破する甲子園歴史館に運営について、少年野球各リーグとの連係強化を提案した。会議には日本高野連・宝会長、阪神・粟井球団社長、作家・佐山和夫氏、イラストレーター・成瀬國晴氏、星稜高名誉監督・山下智茂氏らも参加し、25年度の活動報告などを受けた。岡田顧問は「思っている以上に