２月１４日のバレンタインデーに向けた商戦が本格化してきた。チョコレートの原料となるカカオ豆の価格高止まりを受け、関西の百貨店では、スイーツを拡充したり、カカオ豆を使わない「代替チョコ」を用意したりする動きが目立つ。物価高騰で節約意識を高める消費者の気持ちをつなぎ留めることはできるのか。（相間美菜子）大丸梅田店（大阪市北区）は２１日、バレンタインの特設会場を開設した。展開する９８ブランドのうち、