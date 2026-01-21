俳優の松田美由紀が21日、自身のインスタグラムを更新。「さっき、新宿伊勢丹に買い物行ってたら、なんと!!」と書き出し、人気俳優との“遭遇”を報告した。【写真】「東京ってすごいなぁ！（笑）」“伊勢丹”店内での2ショットを公開した松田美由紀＆小澤征悦「俳優の小澤征悦さんがいました!!びっくり!!東京ってすごいなぁ！（笑）似てるなぁと思ったら本物だった、あれ？美由紀さん？って」と俳優の小澤征悦（51）と偶然会