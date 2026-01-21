ナゲッツ戦でゴールへ攻めるレーカーズの八村（28）＝デンバー（NBAE・ゲッティ＝共同）【デンバー共同】米プロバスケットボールNBAは20日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地デンバーでのナゲッツ戦に途中出場し、右脚の負傷から復帰後では最長となる28分15秒プレーして9得点、6リバウンドだった。チームは115―107で勝ち、26勝16敗とした。