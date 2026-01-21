［Ｇルーキーズ２０２６］新人合同自主トレーニングで初めて屋外フリー打撃が行われた１７日。潜在能力の一端を早速、のぞかせた。ジャイアンツタウンスタジアムのバックスクリーンを直撃する一打を含む３本の柵越えを放ち、「気持ちよかった」。憧れを抱く米大リーグ、ヤンキースの主砲アーロン・ジャッジと同じ背番号９９のビブス姿で、すがすがしく笑った。巨人の大場豊千スカウトは高校２年の藤井を初めて見て、その体格に