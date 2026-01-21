1月19日、女優の加藤あいが自身のInstagramを更新。子どもとの九州旅行の様子を19枚の写真と1点のショート動画を添えて公開し、話題を呼んでいる。加藤は《昔から旅行が大好きでした。でも、若い頃、憧れて目を向けていたのは海外ばかり。 20代で留学をしたとき、他国から来た留学生たちが自分の国についてよく知っている姿を見て、私は日本のことをあまり知らないな、と恥ずかしく感じた記憶があります》とつづり始めた。続