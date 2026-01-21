阪神の岡田彰布オーナー付顧問（６８）が２１日に大阪市内で開かれた「甲子園歴史館運営会議」に初めて出席した。会議では２０２５年度の活動報告や収支報告が行われ「思っている以上にお客さん来てるな思った」と驚いた様子で振り返った。２０１０年にオープンした同施設だが、昨季は史上初のリーグ優勝を果たすなど盛り上がりを見せ、１月中には入館者数２００万人を達成する見込みだという。身近にありながら、これまでじ