女優の趣里が19日、自身のインスタグラムを更新。父で俳優の水谷豊との2ショットを公開した。 【写真】大物俳優もデレデレ!?父の顔ですね～ 「みなさま、遅くなってしまいましたが...本年もどうぞよろしくお願いいたします。」と投稿。「たくさん支えてくださり、ありがとうございます。心から感謝しています。」と記した。 続けて「久しぶりに父とゆっくり食事を楽しみました」と報告し、頭をくっつけて笑みを浮か