資料 中国地方では1月21日から25日にかけて強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が長く続くため、大雪となる見込みです。国土交通省中国地方整備局などが、積雪や路面の凍結による交通障害への注意を呼び掛けています。 また、大雪の時にやむを得ず外出する時には、以下のことに注意するよう呼び掛けています。①燃料を満タンにする。②冬用タイヤを確実に装着し、チェーンなどの冬用装備を携行する。③