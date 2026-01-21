東海地方は、今夜(21日)は平野部でも雪が降り始めるでしょう。明日22日(木)の朝は、平野部でも積雪や凍結により、交通に影響が出る恐れがあります。時間に余裕を持った行動を心がけましょう。今日21日(水)雪の見通し雪はいつから降る?今日21日(水)も、日本付近は冬型の気圧配置が続いています。東海地方は、岐阜県山間部も含め広く晴れていますが、静岡県の中部や東部、伊豆では雲が多く、弱い雪の降っている所があります。最