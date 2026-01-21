●衆院選公約に自民まで打ち出した食料品の消費税0%減税案高市早苗首相は19日に記者会見を行い、1月23日に衆議院を解散し、27日公示、2月8日投票で衆議院選挙を行うと表明した。事実上の選挙戦がスタートした形だ。【こちらも】近づくミラノ冬季五輪関連株の値動きは?この会見の中で注目されるのが、「2年間限定で食料品の消費税0%への減税」を自民党の公約に盛り込むことを打ち出したことである。食料品の消費税0%への減