女優の鈴木保奈美（５９）が２１日までに自身のＳＮＳを更新し、和服姿を披露した。インスタグラムに「お着物に袖を通すと、優しい嘘（うそ）をついている気分になる、少しだけ」と記し、象牙色と藍色の２種類の色地の留袖姿のショットをアップした。この投稿には「さすがでございます」「だまされたいと思う」「キレイ〜」「ドキドキする」「凛とした佇（たたず）まいとてもお似合いです」「綺麗…ただその一言につきる」